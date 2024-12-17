龍吟虎嘯：搞不定中俄搞歐洲

美國、中國、俄羅斯、歐盟是當今世界四股最大的力量，它們之間的關係和博弈，決定世界格局及人類的命運。若以關係和陣營粗略劃分，美國歐盟一方，中國俄羅斯一方。然而，美中俄歐之間又有超出陣營劃分、動態的利益交叉，模糊陣營界線，遇事都要以各自的最大利益作出調整。這種利益調整，多數是局部的、單項的、有一定的時間和範圍的，不會動搖整個框架。這種局部的單項利益調整，往往可以避免大的衝突，減少兩大陣營的生死大碰撞。

美中俄歐之中，獨美國最好戰，要獨家稱霸，要美國第一，這就決定了其他三方不可能和美國長期合作、和平相處，相互之間的矛盾、爭鬥，多是美國挑起發動的。歐盟早被美國通過北約控制，雖說對美國的霸權很不滿，想爭一些自主權，但力量、膽量十分有限，不僅要聽從美國，而且要犧牲與中國、俄羅斯的利益關係，更要出錢、出力、出命幫着美國打壓俄中，導致自身蒙受重大損失。這場美國策動挑起的俄烏之戰，把歐洲害得好苦；美國策動挑起的中美「國運之戰」，也把歐洲害得好苦。

在山姆大叔長期控制、滲透下，歐洲已習慣性地對美國言聽計從，失去了基本思考能力。歐盟的許多政治精英在威逼利誘下，成了美國在歐洲的代理人。他們知道歐洲的可悲和可恥，但架不住「私利當頭」；在他們看來，歐洲利益、國家利益是用來向美國出賣，換取個人榮華富貴的。

而俄羅斯和中國，美國最難搞，也搞不動。美俄關係目前最惡劣，美國歐盟發動了「極限施壓」，全面制裁俄羅斯，支持烏克蘭對俄戰爭，擴大戰爭，不惜打核戰、世界大戰，美歐有可能成為俄羅斯的交戰國，美歐和俄羅斯結下了新的世仇。

在四方博弈中，中國的處境相對有利，尚未捲進戰爭環境。中國的實力不僅令美歐不敢輕舉妄動，也令莫斯科極為尊重北京。事實上，中國已成為俄國抗擊美歐的堅強後盾。