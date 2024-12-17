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龍門陣
行駛中爆胎冒煙 烈燄吞噬私家車
消防開喉灌救。
【本報訊】昨午近1時半，一輛私家車沿屯門元朗公路往上水方向行駛，至近福亨村對開時突然爆胎，近車頭位置更冒煙起火，司機察覺將車駛至路旁停下並落車報案求助。烈燄隨即將私家車吞噬，消防到場射水灌救，起火原因有待調查，意外中無人受傷。
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