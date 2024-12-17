涉非法向兩同袍借貸 警隊高級督察明提堂

涉及款項共14萬

廉署早前接獲警方轉介的貪污投訴而展開調查，發現被告涉嫌以不同藉口向其他警務人員索取貸款。其中一項控罪指，被告涉嫌於2024年1月未得行政長官一般或特別許可，向一名直屬下級警員索取及收受一筆一萬元的貸款。另一項控罪指，被告涉嫌於2023年11月向另一分區一名高級督察訛稱，遭某銀行要求即時償還按揭貸款，意圖詐騙而誘使對方向他借出兩筆貸款共13萬元。