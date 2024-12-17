稱拒助違規3同袍爆糾纏 警司認逆線行車

【本報訊】時任沙頭角分區指揮官的警司陸振中，於前年涉嫌3度在粉嶺熟食中心殘廁非禮醉酒女下屬，另涉嫌在翌月晚宴飲酒後，危駕私家車及襲擊同袍。陸振中否認非禮、危駕及襲擊等7罪，昨於區院自辯，談及有關危駕及襲擊同袍的事件。他指在當晚飯局後，3位事主留下他並希望他幫忙處理3人的違規事項。陸稱他堅決拒絕幫忙，結果4人在停車場內糾纏。他否認期間曾襲擊同袍，但同意有逆線行車。

殘廁狎女下屬案自辯 43歲被告陸振中，被控於2022年6月22日及23日，在聯和墟街市熟食中心殘廁內3度非禮女子X。陸涉及的另一宗事件，則指他於同年7月15日，在粉嶺牽晴間停車場內危駕，和襲擊下屬蔡文浩、賴文顯及X。據控方開案陳詞指，2022年6月22日飯局中，X曾3次離開飯桌前往廁所範圍，被告在殘廁內3度非禮X。另在7月歡送總督察黃燦熊的飯局後，被告明顯有醉意，但仍堅持駕駛，期間被告曾襲擊X、蔡文浩及賴文顯，包括用力咬蔡右中指一下，令蔡的指甲斷裂。

陸指2022年7月15日晚，他出席即將調職同事的歡送活動，但因身體不適及腰痛，決定提早離開，但X、蔡文浩和賴文顯稱有事相求，希望陸可以幫忙。3人稱在處理沙頭角警署的出勤問題時有「做手腳」，包括曾把閉路電視時間校遲，及批核同事遲到早退和加班的津貼費用等。他們擔心紀律調查會影響前途，並得知被告與負責調查的警司熟悉，故望陸能動用私人關係幫忙解決。

陸稱當時沒有答應他們，只覺得「好煩」，並到停車場取車。但3人緊追他，要求他不要「報寸」，X更曾用手「箍」他的腰。他們一路糾纏至停車場，陸想擺脫3人，但X一直跟他拉扯。3人亦不停阻止他開車，包括搶他的車匙等。陸同意當時有逆線行車，但並不知道在逆線行駛。案件編號：DCCC 137/2023