粉嶺單位閉門失火 6旬漢不治

【本報訊】粉嶺景盛苑欣景閣一單位，昨日下午2時許起火冒煙，住客驚聞煙味通知保安員報案。消防接報到場，開動一條喉及派出煙帽隊灌救，很快將火救熄。期間，人員於火場內救出一名姓盧（60歲）男子，他身體燒傷兼陷入昏迷，由救護車送北區醫院搶救，於下午4時33分證實死亡。事件中，26男14女共40名街坊自行疏散，起火原因有待調查。

另外，昨晨9時許，鰂魚涌英皇道1026至1028號海山樓一單位，姓劉（96歲）老婦與姓吳（60歲）女兒，在房間內燒衣紙期間，懷疑燃着雜物引發火警。吳女撲救無果，連忙扶住母親走到屋外呼救，鄰居聞訊致電報案。

鰂魚涌上水2火災 釀4傷1犬亡 消防接報到場迅速將火救熄，劉婦疑吸入濃煙不適，吳女則面部和右手燒傷，母女由救護車送往東區醫院治療。

至昨午12時半，上水鳳南路翠麗花園一單位，突然起火冒出大量濃煙，消防派出一隊煙帽隊開動一條喉灌救，同時架起升降台向火場射水，迅速將火勢撲熄。消防經調查，發現睡房首先起火，繼而蔓延至全屋，在火場發現一具玩具貴婦狗屍體，並於另一單位救出兩隻貓。

火警中，一名姓葉（59歲）婦人及其姓劉（28歲）兒子，疑吸入濃煙不適送院，大廈21男33女共54名居民自行疏散到安全地方暫避。事發時肇事單位無人，睡房的吊燈懷疑甩脫跌在床褥上，焫着被子及床褥引發火警。事後，姓李（30歲）女住戶回家善後。