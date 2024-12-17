6日內2童墮斃 團體倡防自殺設恒常機制

【本報訊】繼上周三元朗一名小六男生在校內墮樓身亡後，昨晨旺角又有一名12歲女生，被發現從住所大廈天台墮下，送院經搶救後宣告不治。對於6日內有兩名學生墮樓死亡，精神健康諮詢委員會主席林正財指，學校對精神健康的意識已提高，並希望協助學校建立恒常機制預防學童自殺問題，並識別需要協助的學生，界定需要轉介的個案，預計未來學校可以自行解決大部分問題，希望現時推行的「三層應急機制」毋須再延長。

昨晨8時許，一名身穿校服的12歲女童，被發現從旺角奶路臣街源發大廈高處墮下，倒臥簷篷不省人事。救援人員到場將女童救下，惟她已經奄奄一息，沒有任何反應，送往廣華醫院經搶救後，證實傷重不治。警員在現場未檢獲遺書，但在大廈天台檢獲書包，得悉她與家人同住大廈一單位，懷疑她從天台一躍而下。事後，女童的家人抵達現場，其中一名女親友面露哀傷，與另一名女親友互相攬抱登上執法部門車輛協助調查。

政府因應學童自殺問題，在全港中學推行「三層應急機制」，並延長實施至明年底。林正財接受報章訪問稱，學校對精神健康的意識已經提高，他指今年9至10月發生4宗學童自殺個案，比去年同期較少。林表示，下一步希望協助學校建立恒常機制預防學童自殺，包括識別需要協助的學生，以及界定哪些個案需要轉介，預期未來學校可以自行解決大部分問題，希望「三層應急機制」毋須再延長。

尖沙咀大埔男女墮樓一死一傷 另外，昨晨9時許，尖沙咀重慶大廈保安員報案，指3樓平台鐵皮頂傳出一聲巨響，懷疑有人墮樓。救援人員趕至現場，在梯間發現一名59歲受傷洋漢，他仍然清醒，被送往伊利沙伯醫院治理。據悉，洋漢持加拿大護照來港，居於上址一賓館，警員在現場檢獲遺書，但沒有講述輕生原因，相信洋漢從一窗戶墮下，案件列「企圖自殺」。

約兩分鐘後，大埔富亨邨亨耀樓一名姓雷（59歲）婦人，從大廈一走廊墮下，飛墮大廈簷篷及傳出一聲巨響，保安員察覺後報案求助。救援人員趕抵現場，經檢驗證實雷婦當場傷重氣絕。警員於現場發現遺書，得悉她有情緒病，不排除因病厭世。