冒拍賣網套銀行資料 呃3600萬 640人中招

藉平台新收款功能 釣魚連結騙案急增 網上購物騙案手法層出不窮，當中網購平台Carousell於今年8月推出「平台收款功能」後，有騙徒利用該功能作幌子，誘使賣家於假網站輸入網上銀行登入資料及一次性密碼，騙徒獲得有關資料後，就會將受害人的資產轉移。執法部門指此類利用釣魚連結的Carousell網購騙案於今年1至10月共錄得644宗，涉及損失超過3,600萬元，當中最大損失的單一案件涉及接近90萬元騙款，受害人為一名32歲的男會計師。有別於一般網購騙案，在此類案件中，騙徒並非瞄準貨款或貨品，而是受害人的銀行帳戶登入資料及戶口裏的存款，因此所造成的損失往往會更為嚴重。

執法部門指自Carousell推出「平台收款功能」後，8月至10月間該平台上利用釣魚連結的網購騙案錄得顯著上升，總計達330宗。執法部門解釋，騙徒會表示想利用Carousell的「平台收款功能」過數，需要索取賣家的電郵地址，賣家則會收到一個偽冒Carousell官方平台所發出的電郵，要求賣家點擊超連結到偽裝成Carousell付款平台的虛假網站，再要求賣家選擇收款銀行，賣家會被轉至另一個假扮成收款銀行的網站，並指示受害人登入其銀行戶口及輸入一次性密碼以進行收款，騙徒取得相關資料後，就會在另一個電子裝置登入受害人的戶口將結餘轉走。

Carousell：付款毋須供電郵地址 Carousell旋轉拍賣集團幕僚長陳素玲提醒，平台的收款功能不需要用家提供電郵地址來付款，用家亦不應隨意提供個人資料與銀行資訊、不應點擊來路不明的連結，以及不應輕易相信可疑帳號，如果用戶發現任何可疑用戶或不尋常交易，切勿繼續與這用戶接觸，可通過手機應用程式或網站的「檢舉用戶」功能向平台檢舉，管理員團隊將於24小時內作出調查。

執法部門續指，今年首十個月本港錄得28,433宗科技罪案，數字比去年同期下跌了2.2%；而損失金額為42.3億元，比去年同期下跌4.7%。而網上購物騙案則錄得9,575宗，佔整體科技罪案的33.7%。對比去年同期，雖然大部分種類的科技罪案均錄得下跌，但網上購物騙案卻上升了1,836宗，即23.7%，涉及損失金額更比去年同期上升了超過一倍，總額超過3.3億元。

執法部門稱，數字錄得上升相信是由於愈來愈多市民習慣在網上進行購物，騙徒因而窺準機會設下不同陷阱誘騙市民；而涉案金額大幅上升主要源自今年多宗涉及大額加密貨幣或外幣兌換的案件，當中損失最大的單一案件已經造成接近300萬元的損失。