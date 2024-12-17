醫健：成視在人：贊比亞醫護培訓 當地斜視童見曙光

斜視是一種常見的兒童眼部疾病，若不及時治療，可能會導致永久性視力喪失。斜視通常會導致一隻或兩隻眼睛看向不同的方向，影響患者自我形象和信心。奧比斯以往的研究表明，未矯正斜視的兒童由於面臨社交和教育障礙，更有可能出現憂鬱和焦慮等情況。

奧比斯最近在贊比亞展開矯正兒童斜視的計劃，透過義務醫療團隊與當地眼科醫院合作，提升當地前線醫護的水平及經驗。從篩檢到手術治療，眼科醫生會與麻醉師一起受訓，同時訓練當地的眼保健人員有關篩檢的技能及知識，目的是希望在兒童早期階段盡早發現斜視，及早對症下藥治療。

這些培訓除了改善當地醫護水平，也為這些孩童的成長帶來希望。當中奧比斯的網上教學平台Cybersight高級醫學顧問、印第安納大學醫學院眼科教授Neely博士，在贊比亞慷慨地分享了治療斜視的技巧及專業知識，相關的計劃亦獲得了更多長期支持者慷慨解囊，支援計劃的一切開支及資源。

斜視雖然是肉眼可視的眼疾問題，但在發展中國家，卻未必能及早介入及治療。我們希望透過更多培訓，令到更多醫護獲得專業技能，醫治到更多病人。

奧比斯