研究：高血糖損二型糖尿病患免疫力

【本報訊】本港大約每10位成年人中便有一人受二型糖尿病影響。香港大學醫學院發現，高血糖會損害一種細胞的代謝狀態，削弱其抵禦病毒及其他病原體能力，增加各種健康問題的風險。研究團隊指，糖尿病患者應當了解自己的血糖控制和糖化血紅素水平，嚴格遵循藥物治療及保持健康生活習慣，有助預防致命性併發症。有關成果已於期刊《細胞代謝Cell Metabolism》發表。

在一般情況下，人體可透過迅速產生具備抗病毒功能的T細胞來抵抗病毒，即檢測到病毒時，會生成Th1細胞，以促進清除感染細胞所需的炎症反應。但在新冠疫情期間，有研究發現二型糖尿病患者感染新冠病毒的死亡風險是非糖尿病患者的3倍，而大部分死亡個案均屬血糖控制不佳的二型糖尿病患者。

研究團隊分析了2022年至2023年間於瑪麗醫院求診的40名二型糖尿病患者血液樣本，結果顯示血糖控制不佳的二型糖尿病患者的Th1細胞功能相較健康人士下降四成，但血糖控制良好的二型糖尿病患者則能維持正常的Th1功能。

控制血糖防致命併發症 港大醫學院臨床醫學學院內科學系臨床副教授李智豪表示，此發現對二型糖尿病患者尤其重要，他們在感染新冠病毒、流感及其他呼吸道疾病時出現嚴重併發症的風險均較高。所以糖尿病患者應了解自己的血糖控制和糖化血紅素水平，嚴格遵循藥物治療及保持健康生活習慣，有助控制血糖及預防致命性併發症。