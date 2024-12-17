東呼即應：慢阻肺病難斷尾 健體打針作防備

東呼即應教調理 湯水按穴助養氣 本報日前報道本港去年接受治療的慢性阻塞性肺病病人有4.32萬人，新症4,200宗，有病人雖然經治療後出院，但除了要使用呼吸機，更要反反覆覆出入醫院，日常生活受到嚴重影響，可見此病不容小覷。有醫生向《東呼即應》表示，原來慢性阻塞性肺病是無法根治，建議透過注射疫苗、做運動練氣作預防。有中醫師則指有若干湯水可健脾胃、有助寬胸理氣，按壓穴位亦有助養肺氣，加強肺功能。

吸煙肺積塵為最大成因 根據世界衞生組織數字，慢性阻塞性肺病是全球第4大死因，2021年造成350萬人死亡，約佔全球死亡人數百分之五。呼吸系統科專科醫生曹忠豪表示，慢性阻塞性肺病在香港是一個頗為普遍的疾病，它會影響肺部，肺功能會有阻力，令血管收窄，所以不容易吸入空氣，也不容易釋放出來。曹指成因於香港最多是吸煙，第二是香港有很多稱為「肺積塵」的病人，因為做鑿石、地盤會吸入空氣裏的化學物或者塵埃。

發炎咳血痰要佩戴氧氣 曹指除了家族遺傳外，空氣污染也是成因之一，主要的徵狀是呼吸困難。而平時見到有慢性阻塞性肺病的發炎、支氣管炎，或者有些人有肺氣腫，病情轉差時含氧量會下降，他們可能會因為不夠氧氣，走路的時候可能有心口翳悶、心胸不適。如果發炎的病人有咳痰、咳血等，最嚴重是需要用機器，或長期佩戴氧氣；吸煙人士，最重要是戒煙；職業方面就要遵守職業安全，例如在化學性房間戴口罩工作。

提及有何方法可紓緩慢性阻塞性肺病症狀。註冊中醫師楊明霞指，不是太危急的時候，可煲健脾胃的湯水，因為中醫說的「培土生金」，脾胃是可以幫助改善肺氣以及提高免疫力，會建議用一些北芪、黨參燉瘦肉，如果是急性期，有時會用到「餐桌上的中藥」，熱痰的人，痰是黃色、綠色的話，會用到全瓜蔞、淅貝、北杏及竹茹，當中全瓜蔞可以去黃痰；淅貝可以加強化痰作用；竹茹可以幫助寬胸理氣；北杏可以紓降肺氣，改善咳嗽。

楊明霞又稱，在中醫的角度來說，腎是主立氣的，透過養腎氣可以加強肺功能，例如按太淵穴，可以養肺氣，長年累月的咳嗽，會傷氣、氣會變弱，按太淵穴和列缺穴都可以幫助養肺氣；足三里穴可以強健脾胃，同時亦可加強肺功能；三陰交穴可以幫助養肝、脾、腎；照海穴加上太溪穴，可以養腎氣。