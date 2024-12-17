資助換電動公交 當局冀26年內車輛零排放

【本報訊】面對氣候變化挑戰，政府早前公布《公共巴士和的士綠色轉型路線圖》，推出資助計劃鼓勵業界轉用電動車，包括資助更換600部單層及雙層巴士，每輛分別資助40萬及80萬元；另外資助更換3,000輛電動的士，每輛資助4.5萬元。當局希望於2050年前實現車輛零排放及碳中和。

料2027年底增500高速充電樁 立法會環境事務委員會及交通事務委員會舉行聯席會議，環境及生態局局長謝展寰表示，《路線圖》採取「鼓勵為主、循序漸進、盡可能避免轉嫁成本予乘客」的3項原則去推進，以最具成本效益的方式引領公共巴士和的士全面綠色轉型，在2050年前實現車輛零排放和碳中和。他預計2027年年底提供額外500個遍布全港的高速充電樁，支援電動車數量的預期增長。

議員田北辰估計，一架電動巴士成本最少550萬元，認為資助對巴士公司誘因不大，謝展寰指過去兩年電動巴士的成本已經下降，相信未來大量購入，車款增多時，成本會再下降，甚至相信在可見的將來會比傳統車更便宜。