來港產子 兒腦癱殘障 內地夫婦投訴14年無回音

【本報訊】內地父母15年前來港產子，遇醫療事故至今真相未明。香港社區組織協會近期接獲兩名內地居民求助，兩夫婦曾在2009年到香港浸信會醫院產子，但因該院婦產科醫生疑未有為孕婦篩查體內的乙型鏈球菌，令兒子出生時受感染，兒科醫生也未有及時跟進，延誤治療時機致兒子腦癱和四肢殘障。兩夫婦其後向醫委會投訴，但至今仍有一名醫生的投訴未有結果，另一醫生的投訴則被駁回。社協昨日召開記者會，認為事隔14年醫委會仍未展開研訊，情況罕見。

來自內地的黎氏夫婦表示，2009年時因應本港私家醫院向內地居民廣泛宣傳婦產科服務，故決定來港產子，兒子在2009年12月19日於香港浸信會醫院出生，但懷疑因該院婦產科黃醫生未有在產前為孕婦篩查體內的乙型鏈球菌，令兒子在出生時受到感染。出生後3日，兒子出現手腳抽搐徵狀，但事發半夜時，該院兒科薛醫生未有馬上返回醫院跟進，令病情惡化最後出現嚴重腦炎，變成腦癱和四肢殘障。

情況罕見 社協促醫委會交代 黎氏夫婦於2010年向醫委會投訴兩名涉事醫生專業行為失當，而至2011年黃醫生的投訴被駁回；但是對薛醫生的投訴則至今未明。社區組織協會幹事彭鴻昌認為，投訴歷時14年，自黎氏夫婦上一任代表律師在2018年發出最後一封信件後，時隔6年醫委會仍未有回覆，杳無音信令人費解。彭又指，不論召不召開研訊，至今沒有任何交代實屬罕見，雖然他不知道醫委會是以甚麼原因批准押後，但認為醫委會理應與投訴人交代。