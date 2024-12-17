故宮館明起展覽150件中法宮廷文物

【本報訊】香港故宮「當紫禁城遇上凡爾賽宮—17、18世紀中法文化交流」特別展（中法特別展）揭幕，明日將向公眾開放。是次展覽展出近150件來自故宮博物院及凡爾賽宮的珍貴文物，包括凡爾賽宮皇家禮拜堂大門鑰匙、乾隆帝朝服像、南懷仁款渾儀、香水噴泉及菊花紋壺等。此外為配合展覽，香港故宮還有一系列公開講座和親子工作坊可供公眾參與。

展品中有來自法國展品的凡爾賽宮皇家禮拜堂大門鑰匙，上有鑰匙飾皇冠及法國皇室百合花紋樣，可打開凡爾賽皇家禮拜堂的厚重大門。來自故宮博物院的乾隆帝朝服像則是一幅巨大的乾隆皇帝全身畫像，青年乾隆帝正面端坐於寶座之上，以示威嚴肅穆。同時，還展出了不少當時的科學儀器，其中的南懷仁款渾儀，是康熙帝的歐洲科學知識啟蒙老師南懷仁製作的渾儀，刻有滿漢文字，用於演示太陽月亮的天體運動。

至明年5‧4 另設講座工作坊 此外，展覽還展出了融合兩國製作工藝的文物，當中，香水噴泉是已知的唯一一件法國國王路易十五擁有的中國瓷器，這件仿哥釉瓷瓶由中國景德鎮製，而其裝飾則是法國工匠在法國製作，成為了兩國文化交流融合的見證。而展品菊花紋壺則體現了一段「中國訂製、法國製造」的工藝交流故事。

此次中法特別展在香港故宮9號展廳向公眾開放，展覽將從明日持續至明年5月4日。展覽還有配套的公開講座與親子工作坊，展覽期間參加展廳內的特別教育活動能獲取紀念明信片。