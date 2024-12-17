黎智英 驚訝選舉主任 制裁名單冇份

庭上展示Twitter貼文 自辯稱僅好奇原因 壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》，案件昨續審，黎智英繼續自辯。黎智英承認，其Twitter（現稱X）帳戶曾發文談美國制裁中港官員的名單一事，並問那些「DQ」參選人的選舉主任呢？黎解釋只是驚訝選舉主任沒被包括在名單內，否認此舉屬鼓勵制裁。

庭上展示一系列黎智英Twitter帳戶的貼文。其中2020年8月7日，黎的帳戶發布貼文，談及美國財政部制裁林鄭月娥等11名中港官員。翌日，帳戶再發文稱，那些「DQ」參選人的選舉主任呢？他們是否應該就決定負責？黎智英庭上指，他只是對選舉主任沒被制裁感到驚訝，好奇背後原因，並沒有鼓勵制裁。

同日，帳戶發貼文，附上《蘋果日報》英文版報道連結，提及天主教區倡提高學生國家安全意識。該貼文寫到，或許應該把中國領導人放上十字架。黎智英昨日稱，他認為香港的學校都由中國政府控制，而十字架的說法明顯屬於開玩笑，是諷刺說話。

黎智英在8月10日早上，因涉嫌勾結罪被捕。庭上透露，黎被捕後，曾經叫李柱銘聯絡香港大律師公會前主席夏博義前來找他。黎智英昨日表示，他原本有意聘用夏博義，最終沒成事，而夏博義現已離港。黎表示，不知道同日被拘捕的，包括偷越邊境12名香港人蛇之一的李宇軒。8月12日，黎智英獲執法部門批准保釋，及後黎接受《蘋果》記者訪問。

8月13日《蘋果》刊出頭版報道，題為（黎智英羈留室感悟 「坐監都揀呢條路」），內容提到黎智英稱「我哋唔可以去到太激烈……做事謹慎少少，創意少少……愈和平就愈能夠堅持」，他自己亦「唔會好似以前咁勇，講嘢會小心啲」。黎在訪談中又說「時間喺我哋呢邊，唔需要好激烈咁同佢哋『攬炒』」。

黎智英昨就上述訪問作供。黎稱國安法後，他需要三思才發言；而《蘋果》過往會批評中港政府，在國安法角度看，相信屬於「太激烈」。黎認為，同事可以用其他方式表達，以免違法。而他相信歷史站在他那邊，故不必冒險「搏命」。黎智英續指，他兩個兒子從沒牽涉他的事情，卻同被捕，因此認為檢控如誅九族。

指美國人民發聲可令政客回應 8月13日，黎智英曾在節目《Live Chat with Jimmy Lai》說，美國人發聲支持香港十分重要，因為一旦美國人民發聲，政客便需要回應，形容這是救贖。黎智英昨稱，制裁中港是一種支持，但支持香港不一定涉及制裁。

涉案4名被告包括黎智英（77歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。案件編號：HCCC 51/2022

黎智英自辯重點