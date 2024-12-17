屈原故里 九畹溪漂流 漢城景區 動靜佳宜

【本報訊】除了「白色聖誕」及長江三峽，湖北宜昌亦有多個國家5A級旅遊景區，包括到訪屈原故里，紀念及參拜端午節的主角，亦可前往在附近、獲得4A級美譽的九畹溪漂流，乘坐橡皮艇近距離遊山玩水。同在湖北省、曾為多部電影拍攝場景的「中國漢城」亦適合一家大小到訪；開幕不久的長頸鹿樂園，遊客更可近距離與長頸鹿互動。

急流險灘彰巴楚文化 每年端午節，人人都吃糉紀念楚國詩人屈原，隨着大灣區航空往返香港至宜昌的新航線啟航，港人要到訪屈原故里，或許只需數小時。屈原故里源自歸州城東五里、始建於唐代的「屈原沱」。它在北宋時期曾易名為「清烈公祠」。1976年因葛洲壩水利工程，才遷移到歸州鳳凰山上並改名為「屈原祠」，並與三峽大壩「門當戶對」。總面積5,806平方米的屈原祠由山門、兩廂配房、碑廊、前殿、樂舞樓、正殿、享堂、屈原墓等建築組成，正殿為仿古木構建築，兩層重簷歇山屋頂，殿內擺放一尊屈原銅像供人記念。

此外，距離三峽大壩20公里的九畹溪漂流景區，以奇山、秀水、絕壁、怪石、名花而聞名。漂流全程6.4公里，在深山峽谷中有多達32道浪花飛濺的急流險灘，以及28個深潭。

而漂流期間旅客更可以觀光，沿途體驗驚險之餘，可快速感受「巴楚文化」的浩瀚。

長頸鹿樂園適合親子 除了風光如畫的山水，宜昌亦有適合一家大細的活動，包括位於湖北棗陽的中國漢城，是由清華大學規劃，透過考古發現、考據歷史文獻下還原漢代的都城，內有漢宮、西市漢街、文化廣場、報恩寺東市等。旅客一步入便能感受濃厚漢代文化氣息。而位於高壩洲鎮白鴨垴村的三峽長頸鹿樂園開幕不久，是宜昌最新主題樂園，集保護動物的互動、親子遊樂、休閒度假等不同體驗的綜合旅遊景區，市民更可以親身近距離餵長頸鹿。