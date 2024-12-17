宜昌美景詩韻悠長 三峽大壩任君賞

【本報訊】「兩岸猿聲啼不住，輕舟已過萬重山」，詩仙李白曾用詩句描寫長江三峽一帶的獨特美景。時至今日，港人只需乘坐兩小時大灣區航空的航班到湖北宜昌，便能模仿李白乘船親遊長江三峽，親睹全球最大的長江三峽水利樞紐工程，亦可欣賞三峽的自然美景近望葛洲壩，觀賞西陵峽沿途風光。同時亦可以走訪三峽人家風景區，體驗當地少數民族的生活習俗。

5A級壇子嶺 船遊萬重勝景 長江三峽由瞿塘峽、巫峽、西陵峽組成，西起重慶市奉節縣的白帝城，東至湖北省宜昌市的南津關，全長193公里。宜昌因其地利之便，已成為遊覽長江三峽的最佳起點，旅客同時亦能目睹耗資4,954.6億元人民幣、於2006年建成的三峽大壩。

要一睹三峽大壩，較佳的觀賞地點莫過於壇子嶺景區。它位於大壩建設勘測點，屬全國首批5A級景區，該處更能見到「長江第四峽」雙向五級船閘。遊客亦可到「船進三峽人家」，乘坐豪華遊船，感受當年詩仙「輕舟已過萬重山」，觀賞有萬里長江第一壩之稱的葛洲壩，然後進入西陵峽、南津關、三游洞、明月灣（三峽第一灣）等著名景點。

三峽人家景區體驗非遺傳統 不過要親身感受當地傳統文化，旅客可遊覧三峽人家風景區，在巴王寨中寨廣場觀賞民俗歌舞演出，遊覽巴王宮了解巴族歷史，亦可穿越茶鹽古道體驗非遺文化。此外，遊客可乘索道或觀光自動扶梯，觀賞邀月亭、眺望明月灣、抱燈影石等。