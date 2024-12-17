大灣區航空今開辦往返宜昌航班 「小瑞士」玩轉白色聖誕

內地城市魅力無邊 繼舟山黃山再迎新線 大灣區航空最近兩個月連環拓展內地航點，繼浙江舟山、安徽黃山後，大灣區航空今日（17日）開辦往返香港至湖北省宜昌的定期航班，每周提供3班機，方便熱愛旅遊的港人近距離一睹三峽大壩，探索當地風土民情，感受長江三峽一帶的獨特魅力。聖誕前夕開辦的新航線，亦可帶遊客到宜昌「中國小瑞士」上滑雪，體驗不一樣的「白色聖誕」。

即使過了廿四節氣中的「大雪」，香港今年仍然溫暖，不少人希望趁聖誕假期「出走」日本、南韓一帶賞雪，過一個白色聖誕。其中，屬大灣區航空航點的日本德島及仙台最近已漫天風雪，十分吸引。不過，除了日韓或中國東北一帶，位於湖北省西南部的宜昌市在冬天亦會雪花紛飛，風景宜人。

每周3班機 航程約2小時 港人前往宜昌，過去只能回國內乘坐高鐵或客機，現時大灣區航空推出香港直航湖北宜昌的航班，約兩小時左右便可抵達，大大縮短了乘客的出行時間。要前往湖北西南部的宜昌，港人可選搭大灣區航空的新航線，將提供一星期3班，來往香港與宜昌三峽國際機場的航班。前往宜昌的航班將在逢星期二、四、日下午3時15分在香港出發，料在下午5時15分抵達；前往香港的航班則在傍晚6時05分出發，料在晚上8時20分抵達。欲了解詳情及最新優惠，請掃描二維碼瀏覽大灣區航空官網。

從香港直航只需兩小時的宜昌，位處長江上游及中游流域，總面積約2.1萬平方公里，擁有豐富的旅遊資源，包括廣為人知、屢獲獎項的三峽大壩、三峽大瀑布、三峽人家風景區，以及清江畫廊和西陵峽口等。「因水而興」的宜昌在冬天來臨之時，更會下起雪。藍天白雲，再配上無瑕的白雪，能展現宜昌另類的美，絕對值得愛雪之人逗留多一兩天。

擁15萬平方米天然滑雪場 宜昌一帶滑雪場此時亦會「火熱」起來。其中，有「中國小瑞士」之稱、位於宜昌三峽五峰土家族自治縣的五峰國際滑雪場，處於海拔達2,129米高山，天然滑雪場面積接近15萬平方米，主要對象是初級和中級滑雪愛好者，設有輕易的雪道，適合較少滑雪的港人。雪地上亦有「魔氈」（運輸帶），接載不懂滑雪的人飽覽山水景色，旅客亦可參與冰上活動，例如雪地電單車等。

除此之外，位於平均海拔1,200米的百里荒滑雪場，除了有「中國南方草場」之稱，亦是張藝謀電影《山楂樹之戀》的拍攝地。滑雪場總面積約42平方公里，平均海拔1,200米，今年更新設滑雪以外的活動，例如搭建冰雪新場景等。其中佔地約3,000平方米的戲雪樂園，提供雪橇車、雪圈等相關活動項目，亦有雪地森林鹿園，可供一家大小在雪地騎馬、騎駱駝。

大灣區航空行政總裁吳秀蘭表示，未來會集中開辦獨特地點航線，稱見到不少港人一飛抵東京，便隨即轉車前往其他都縣，形容「香港人玩得好精」。其中，在內地會探索長江三峽一帶的地方更多新航點，包括是次開辦的湖北宜昌，她期望從這些競爭較細的航點中找到公司的生存之道。

五峰國際滑雪場 三峽大瀑布吸引大批來自世界各地的遊客。