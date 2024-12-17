12月17日(二)
要聞港聞
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
12月17日 (二)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
涉藏電槍伸縮棍 21歲仔提堂
案件昨在屯門裁判法院提堂。
【本報訊】警員前日在天水圍天瑞邨截查一名21歲本地男子，並在該名男子的單車車架包內，搜出兩支懷疑電槍及一支懷疑伸縮棍。經初步調查後，該名男子涉嫌「無牌管有槍械及彈藥」及「藏有違禁武器」被捕，案件已於昨日上午在屯門裁判法院提堂。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/要聞港聞/odn-20241217-1217_00176_064/涉藏電槍伸縮棍--21歲仔提堂
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc