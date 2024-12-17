涉藏電槍伸縮棍 21歲仔提堂

【本報訊】警員前日在天水圍天瑞邨截查一名21歲本地男子，並在該名男子的單車車架包內，搜出兩支懷疑電槍及一支懷疑伸縮棍。經初步調查後，該名男子涉嫌「無牌管有槍械及彈藥」及「藏有違禁武器」被捕，案件已於昨日上午在屯門裁判法院提堂。