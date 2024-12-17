姦17歲女 男子囚7年

【本報訊】29歲男子涉於3年前與17歲少女一同參加朋友的生日會，並趁少女在派對中醉倒後疑把她帶到賓館強姦。該男子否認一項強姦罪，經審訊後早前於高院被裁定強姦罪成，昨被法官陳慶偉判監7年。法官指事主年輕，被告嚴重違反朋友之間的信任，性交時沒有採取安全措施令事主憂慮懷孕，屬加刑因素。

被告陳銘軒（29歲）被控於2021年7月1日，在觀塘某賓館強姦女友人X。控方案情指，案發時17歲的X，當時仍在讀書並透過兼職書店的老闆介紹認識被告。被告其後邀請她於案發當日出席一名朋友的生日會，她同意出席。X在派對上與他人玩遊戲時，喝了約10杯不知名的烈酒後感到有醉意，於是在一旁的梳化休息，隨後即「斷片」。被告其後帶X一同離開，有閉路電視拍到，X在被告攙扶下到達涉案賓館，至中午退房。

被告形容雙方關係「朋友以上」 當晚，X因為擔心懷孕，於是致電被告查問是否有在其體內射精。事發後兩日，X在朋友Y的陪同下約被告到咖啡店見面，X質問被告當日所發生的事情，並用電話錄下對話，被告於對話中以「朋友以上」形容雙方的關係。

X則回應：「你知我唔同意㗎可？咁即係強姦啦。」又曾問被告想如何解決事件。X於同月6日向風雨蘭的社工求助並報案。案件編號：HCCC 135/2023