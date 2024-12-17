女假難民勾結黑心酒吧搵食 偷碌醉客卡衰到極

街頭兜搭埋身 串騙收佣金 3案拘9人 灣仔有黑心酒吧東主勾結女假難民，在街頭兜搭醉酒遊客進入酒吧，乘機盜碌其信用卡進行詐騙。執法部門經追查後，成功鎖定目標身份，於上周五（13日）至前日採取行動，搜查酒吧、住宅及商廈等地點，偵破3宗案件兼拘捕9名非華裔男女，包括兩名持「行街紙」留港的菲律賓及印尼女子。此外，同時搗破一個由黑幫操控的無牌酒吧和水煙館拘捕6人，並發出13張「針對於禁止吸煙區吸煙」定額告票。

執法部門近日接獲多名人士報案，指其在灣仔一酒吧消遣後，發現信用卡被人盜用，經深入調查和翻查大量閉路電視錄影後，成功鎖定目標身份。上周五至前日執法部門連同衞生署控煙辦，舉行代號「星雲」的大規模以情報為主導、打擊串謀詐騙及無牌酒吧的拘捕及查牌行動，以涉嫌「串謀詐騙」，拘捕9名非華裔男女，包括一名尼泊爾男子、一名持「行街紙」印尼女子、一男6女菲律賓籍人士，其中一名菲女亦持「行街紙」。

經調查後，揭發該酒吧東主及職員與活躍區內酒吧的非華裔女子串通，並提供佣金詐騙酒客。犯案手法是，該些非華裔女子在街上兜搭已經醉酒的酒客，並將其帶往由團夥操控的酒吧，趁機盜用其信用卡進行大量大額交易，但有關酒吧卻從未提供任何商品或酒類。最後該些非華裔女子把信用卡擺回酒客的銀包內，企圖延遲被事主發現及報案，以增加執法部門調查難度。

行動偵破3宗同類詐騙案件，損失金額約8萬元，檢獲酒吧的信用卡機相關損失的帳單。據了解，受害人為外籍遊客，最高一宗損失約4萬元，案發於10月底至本月初，信用卡所碌的款項會落入酒吧東主手中，以拆帳方式將現金交給該些女騙徒，至於金額有多少則待查。在盜竊信用卡犯案後，相關閉路電視錄影亦會洗掉，增加調查難度。

另搗無牌吧水煙館 6男女就逮 另外，情報顯示灣仔區內有一間由黑幫操控的無牌酒吧及水煙館，以新潮裝潢及多樣化水煙口味和不同酒類吸引年輕人到場消遣。為逃避執法部門偵查及搜查，有關處所大門安置了電子密碼鎖，顧客需由熟人介紹才可進入。

前日警員喬裝顧客潛入上址搜證，同日展開行動拘捕4男兩女共6人（21至35歲），當中一名男子涉嫌「管理無牌賣酒場所」，餘下5人則涉嫌「在沒有領有酒牌的處所飲酒」被捕。

警員同時發出6張「針對於禁止吸煙區吸煙」的定額罰款通知書，起出160支酒、220支吸食水煙的工具、及4,000元犯罪得益現金。此外，執法部門與控煙辦也突擊巡查多個酒類牌照場所，發出7張「針對於禁止吸煙區吸煙」的定額罰款告票。