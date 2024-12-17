政府吸人才有心無力 4成公僕試用期離職

料青年佔多數 咬緊牙關靠實習生「填補」 公務員空缺率10%，有近二萬個職位空缺。立法會一個事務委員會昨討論如何鼓勵青年人才加入政府，多名議員關注流失公務員當中有多少青年人。當局表示沒統計相關數字，但指有40%在試用期離職，相信當中多是青年人。在境外招聘方面，當局指內地港人學生英語測試表現不足，未能入職心儀職系，又強調在部門人手不足的情況下，要咬緊牙關收實習生，否則人手問題會繼續惡性循環。

公務員事務局楊何蓓茵在會上指出，政府正採取多管齊下方針吸引青年人才加入，包括統籌各部門在3所本地大學舉辦「政府職位招聘展覽」的專職專場，繼續在80多個決策局或部門及公營機構提供約4,000個短期實習名額，讓青年人了解相關職責和運作。

有議員指政務主任職系作為政府的骨幹，吸引新血加入是重要的。但根據政府資料，當局在2022/2023年度聘請了52名政務主任，而整個職系同年度流失人數則達45人，當中有23人離任時年齡為40歲或以下。

內地港生英語能力未達標 多名議員關注政府派員到境外向大學生做招聘工作、完成實習的非華裔學生有多少獲得聘用、政府會否提供中、英語以外的語言培訓及流失的公務員當中有多少年輕人。楊何蓓茵指近年政府到境外城市進行以大學生為對象的招聘活動，由於內地高校就讀的同學在上課時較少採用英語，不容易通過入職心儀職系的英語門檻，但已向內地有關高校反映情況，提出在學生就業支援上提供英語課程，協助他們提升表現，而非華語學生完成實習之後入職政府為數不多，只有單位數字，主要原因是中文水平。

議員陸瀚民指本港正開拓中東阿拉伯語的市場，問及政府會否加強語言培訓，特別是針對中東阿拉伯語或一帶一路沿線的語系。楊何蓓茵指政府向來都有向公務員提供語言培訓，會考慮增設一帶一路語言如阿拉伯語的學習。

金融界議員陳振英問及不少政府部門人手不足，會否影響部門接收和培育實習生。楊何蓓茵回覆指即使部門人手不足，都要咬緊牙關接收實習生，否則人手問題會繼續惡性循環。

另外，政府計劃在2025年2月推出為期一年的深圳試點計劃，讓2,000名18歲或以上正在輪候衞生署牙科服務並有意願到深圳接受牙科服務的公務員及合資格人士到深圳的醫療機構接受指定牙科服務。有議員指有關的深圳港資牙科醫院，收費只是香港的四分之一，而本港的長者醫療券可使用該牙科醫院所有服務，不明白公務員則只限洗牙和照X光。楊何蓓茵解釋，要衡量資源和人力運用，但未來會因應情況發展再去檢討。