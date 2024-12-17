10月出口產品 價格貨量按年升

【本報訊】政府統計處昨日公布，今年10月香港的商品整體出口貨量及進口貨量，分別按年上升0.3%及1.5%。今年首10個月與去年同期比較，香港的商品整體出口貨量及進口貨量，分別上升5.8%及3.3%。

至於今年10月的商品整體出口價格及進口價格，分別按年上升3.4%及3.0%。今年首10個月與去年同期比較，商品整體出口價格及進口價格分別上升3.8%及3.3%。

按目的地分析，今年10月輸往越南的整體出口貨量錄得按年升幅29.9%、中國內地（內地）升4.4%及美國升1%。另一方面，輸往台灣的整體出口貨量則下跌3.4%及印度跌34%。同時輸往美國的整體出口價格上升4.4%、內地升4.3%、台灣升3.6%及越南升1.7%，但輸往印度的整體出口價格則下跌1%。

入口方面，來自台灣的進口貨量錄得升幅11.4%、新加坡升10.5%、日本升6.3%及內地升0.7%。另一方面，來自南韓的進口貨量則下跌13.1%。與此同時，來自所有主要供應地的進口價格均上升，其中南韓升6.8%、新加坡升5.9%、台灣升5.1%、內地升2.1%及日本升1%。