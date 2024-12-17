首與廣州澳門共同測試 22款濕廁紙 1樣本難沖散

【本報訊】愈來愈多人轉用濕廁紙，方便擦屁股時更乾淨。香港消委會首次聯同廣州市及澳門的消委會共同測試22款濕廁紙，發現全部樣本的衞生情況及質量表現理想，僅一款較難沖散，未符內地標準，有機會淤塞廁所。

未符內地標準 或塞渠 是次測試的22款濕廁紙，當中有9款在廣州購買，8款在香港、5款在澳門購買。結果發現，「全棉時代」的6片濕廁紙雖然斷裂和頂破強度都明顯較高，但在水中的分解表現較遜色。

實驗室人員將濕廁紙放入兩公升清水中，並晃動60分鐘，再倒在篩網中測試。不過，「全棉時代」的濕廁紙皆未能達到70%的分解。消委會估計棉質濕廁紙與其他產品使用的木漿或紙張成分不同，難以分解。而大部分濕廁紙均建議消費者每次只可掉兩片到坐廁，減低淤塞風險。

另一方面，消委會亦將各濕廁紙交由10人評價，大部分在外觀、尺寸等表現不俗，惟部分樣本在使用上不太方便，例如有一半以上濕廁紙在抽取時，較多時會連帶抽多於一片濕廁紙。另有樣本添加了香味，但香味反令使用者不適。

消委會提醒消費者，即使大部分濕廁紙提供貼紙作封口，但密封程度未必足以隔絕細菌，所以開封後應盡快用完。消費者亦不應將已經抽出的濕廁紙放回包裝中，以免污染未被使用的濕廁紙。