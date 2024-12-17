揀去屑洗頭水小心 亂用恐損性功能

逾90%含致敏物或遭殃 4款揭ZPT可害胎兒生長 頭皮屑過多「滿衣白點」令人尷尬，但亂用去頭皮洗頭水隨時惹禍上身。消費者委員會測試25款去頭皮洗頭水，發現當中4款含歐盟禁用的成分吡硫鎓鋅（ZPT），動物研究指或會損害胎兒生長。一款洗頭水檢出的水楊酸「或過濃」，在美國出售或會被視為非處方藥物。測試又發現，逾90%洗頭水含有香料致敏物，當中兩款更檢出具生殖毒性、歐盟禁用香料「鈴蘭醛」。消委會建議，在選購及使用去頭皮洗頭水前應先了解成分，避免使用了不適當的產品，有機會令問題惡化。

歐洲列ZPT具「生殖毒性」 去頭皮洗髮水要見效，去屑活性成分須達到一定濃度，成分同時帶來健康風險。消委會測試的25款去頭皮洗頭水之中，HAIR CORNER、Petal Fresh Pure、CLEAR及Philip B.檢出「吡硫鎓鋅」（ZPT）。ZPT能抑制引致頭皮屑的馬拉色菌生長，減少頭皮產生，但或會刺激眼睛，亦有可能會損害胎兒生長。歐洲化學品管理局將ZPT列為具「生殖毒性」，並自2022年起禁止在化妝品中使用；美國則視為非處方藥用成分；內地則設使用上限。該4款洗頭水含ZPT，含量由0.19%至0.95%，檢出量均符合內地規範。

測試發現逾90%樣本檢出一種至7種香料致敏物質，其中HAIR CORNER及曼秀雷敦男士洗頭水樣本驗出歐盟禁用的鈴蘭醛，含量分別為0.0038%和0.0040%。鈴蘭醛具生殖毒性，在動物實驗結果中顯示會影響成年動物的性功能和生育能力。而KLORANE、施巴則不含該些香料致敏物。

「雅濃」水楊酸濃度貼美國上限 消委會又指，10款洗頭水檢出水楊酸，一般能去除角質層的死皮細胞來改善頭皮屑問題，但最高濃度的雅濃有機洗頭水含量達1.90%，已達到美國食品及藥物管理局相關非處方藥用成分所規定的使用濃度，換言之若該產品於美國出售，或會被視為非處方藥物。

HAIR CORNER生產商表示，產品所含的ZPT濃度遠低於內地法規上限。CLEAR的品牌商則指，ZPT經美國FDA或歐盟SCCS定期評估，是可用於洗頭水中的安全而有效的成分。Petal Fresh Pure的生產商表示，ZPT濃度符合美國FDA和內地法規上限。曼秀雷敦男士品牌商稱，檢出的鈴蘭醛在內地和台灣均未有禁用，已着手規劃調整配方。

含歐盟禁用成分 ZPT 含歐盟禁用香料 鈴蘭醛 去屑洗頭水測試結果