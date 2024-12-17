夾公仔機舖烏煙瘴氣 處處賭博把戲

【本報訊】夾公仔機舖俘虜不少時下年輕一代，香港市道在疫後疲弱吉舖湧現，唯獨只有夾公仔機舖依然能開至成行成市，不論是大舖位或一區內開多間分店都有，可稱為逆市奇葩。但夾公仔機舖愈開愈多，烏煙瘴氣問題亦陸續湧現。本報曾經報道旺角有夾公仔機舖，疑似提供避孕套作為獎品，難以確保未成年人不能接觸到，部分場主為吸引他人加盟，亦會對台主放入機內物品「睜一眼，閉一眼」。另外亦有舖頭透過夾公仔機的「機械爪」大玩擲骰、轉輪盤等賭博成分把戲，惟食環署、民政署等部門監管卻欠積極。

幸運台湧現 貴價獎品引誘 消委會指，近年坊間出現出貨全賴運氣的「幸運台」，內藏價值不菲的獎品例如遊戲機、手提電話，甚至是現金獎以吸引顧客。執法部門除了對利用夾公仔機機爪以擲骰子方式從事賭博活動的不法分子執法外，消費者亦要留意遊玩此類機台是有機會觸犯《賭博條例》，隨時會被視為參與賭博而負上刑責，消費者要加倍小心，以免誤墮法網。

消委會又認為業界對機爪的設定要合理和清楚標示條款，以避免因遊戲過於困難，甚至不合理的設定令消費者產生不良觀感。另外消委會亦指將硬幣兌換與遊戲局數綑綁是不合理做法，無疑等同要玩家強行消費，應馬上撤銷或糾正此做法，否則只會令大眾質疑行業的誠信。

另外，消委會亦提醒機內展示的獎品亦會容易令消費者一試運氣甚至過度投幣，所以在玩耍時亦應留意機台設定及機內布置。即使某些機台有「保夾」或「保底」機制，亦要衡量所花費的總金額與心儀獎品的價值是否相稱。另外，由於夾公仔機均是投幣式，消費者難以獲得收據，如有必要可考慮拍攝投幣遊玩的過程以作記錄，萬一遇上消費爭議，亦可以出示相關片段為憑據作追討之用。