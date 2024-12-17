蠱惑鬆爪扮欠運 夾公仔機多搵笨

換大獎氹儲積分 泥足深陷頻課金 鬆爪及「保夾」機制投訴多多，儲積分換獎品換來氣憤，夾公仔機「擺明搵笨」無監管。夾公仔機市場看準了消費者愛碰運氣的心理，加上經營成本、門檻低，故日趨盛行，惟消費者委員會今年首11個月已收到42宗投訴，較去年同期的14宗飆升兩倍。其中涉及機爪自動彈開公仔原地落地，投訴人認為商戶經營手法取巧不老實；「計積分換獎品」的夾公仔機，但機中展示的獎品與夾得兌換紙條不同，有人花費近500元並用約45分鐘夾出一張「直中獎」紙條，惟兌換獎品時職員卻從隱蔽角落拿出一盒只得數個匙扣、吊飾等小飾物的禮盒，涉嫌誤導消費者；兌換機沒有硬幣不退現金，亦有強迫消費之嫌。

首宗個案的投訴人花費20元玩夾公仔機4次，但每次當公仔到達機器頂部時，機爪卻自動彈開，使公仔原地掉落。職員向投訴人解釋這是該機台的設定，機爪並沒有任何故障，而機台設有「保夾」機制，即玩家於同一機台消費達一定金額但仍未獲獎時，機爪便不會彈開，可以把獎品直接送到出貨洞口。投訴人認為「彈夾」設定令消費者不可能在「保夾」機制以外成功出貨，加上若非向職員查詢，在店舖內亦沒有任何資料令消費者得悉「保夾」機制的安排，指摘商戶經營手法取巧不老實，有損消費者權益。

禮品只展示不提供 被斥涉誤導 商戶回覆消委會時則指玩家需要運用技巧使獎品慢慢接近洞口以出貨，店內所有機台均設「保夾」機制，以確保消費者可以獲得獎品，而職員接獲投訴後亦已即時全數退回20元。

第二宗個案的投訴人表示，一共夾得約150張紙條，卻合計只獲得7點積分，而大部分獎品都需要10分以上才能兌換。投訴人認為台主的遊戲設定讓消費者極難獲取足夠積分換領普通獎品，同時又只展示而不提供禮品涉嫌誤導消費者。消委會介入後曾多次致函商戶以便聯絡有關台主，惟沒有任何回覆，無法進行調停，最終建議投訴人可尋求法律意見，以考慮是否作進一步追討。

兌換機硬幣不足 僅以局數補償 另一宗投訴個案當中，投訴人在硬幣兌換機將100元紙幣兌換成5元硬幣，但投入紙幣後僅獲得一枚5元硬幣，聯絡商戶後對方拒絕退還現金，並提出以店內夾公仔機的遊戲局數作補償，投訴人認為兌換機內硬幣不足是商戶的管理問題，理應退還現金而非將硬幣面值與他不感興趣的遊戲局數綑綁，有強迫消費之嫌。

商戶向消委會解釋時則指，硬幣兌換涉及營運成本，例如銀行手續費，因此「回局」安排是為了防止硬幣兌換機被人濫用，又指相關的條款及細則已明確標示於兌換機上，因此重申不會退還現金予投訴人。消委會建議投訴人可考慮透過其他民事途徑作進一步追討。

消委會宣傳及社區關係小組副主席陳建年透露，投訴夾公仔機金額最大的一宗發生在2023年，事主花3,000元夾公仔換一個價值1,500元無線耳機，最後發現耳機無單據及保養，場主引述台主指，耳機是朋友的贈品，亦拒絕退回差價。

消委會近年接獲夾公仔機的投訴數字