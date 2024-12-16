撥亂反正：食髓知味 再下一城

上回講到，土耳其總統埃爾多安希望帶領國家恢復類似一戰前鄂圖曼帝國的地區霸主地位，前提是先要趕走以至消滅區內的美俄勢力。當中美軍早已從阿富汗及伊拉克敗退，盟友以色列的失控加速了美國在中東的退場，候任總統特朗普更多次表明對以色列以外的中東事務沒有興趣。加上土耳其起碼名義上仍是北約成員，經常叫北約盟友肩負地區安全及軍費責任的特朗普，應很樂意將這個重擔轉交埃氏代勞。

至於俄羅斯，早於俄烏戰事爆發前，其在中東地區的軍力和影響力已大不如前，不斷被伊朗、土耳其以至中國，還有塔利班、伊斯蘭國等同時反美又反俄的極端武裝組織所削弱和蠶食。俄烏戰事開打後，俄國更加無力控制中東以至更貼近自己的高加索與中亞地區。年前多個中亞國家先後爆發顏色革命及企圖軍事政變（雖然全部都失敗收場）、早前阿塞拜疆出兵收復納卡地區、近日的格魯吉亞反政府示威等，都是俄羅斯國際影響力衰退的表現。

當中納卡失守與敍利亞變天一樣，可見到土耳其出手驅逐、取代俄羅斯勢力的影子。之前已寫過，在納卡主權爭議中，俄方過去一直支持信奉基督教的亞美尼亞，土耳其則支持同屬穆斯林兄弟的阿塞拜疆。埃爾多安更多次形容土阿兩國為同族同宗，只差未開口講想將對方兼併。早前阿塞拜疆突然出兵收復長期被親俄亞美尼亞人統治的納卡地區，俄國幾乎完全沒有反應，一來因為亞美尼亞近年開始趨向親西方立場，二來是俄軍實在分身不暇，惟有半推半就地改為與阿塞拜疆修好。

現在土耳其東面的親俄勢力隱患已經大減，南面的親俄阿薩德政權亦已倒台，埃爾多安食髓知味，會否找其他地方再下一城呢？