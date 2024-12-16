自成一家：聯俄抗中注定失敗

近年中國無論在經濟抑或軍事層面，皆對美國的全球霸權地位構成挑戰，反華亦成為當前美國政界最大的共識，不過，民主黨和共和黨在策略上稍微有些分歧。民主黨的總統拜登重視國際聯盟，過去幾年一直採取聯歐抗中策略；美國的歐洲傳統盟友在俄烏開戰後與俄羅斯勢不兩立，亦和中國漸行漸遠。

但作為歐洲主要大國的法國和德國，在聯手美國抗中的過程中，仍然表現出一定的獨立性，既強調歐美一致的價值觀，亦出於本國利益的考量，和中國保持相對開放的經貿往來。近些年右翼思潮在歐洲各國冒起，與美國意見不一，亦讓拜登聯歐抗中的如意算盤更加難打得響。

特朗普明年1月上台後，外交政策的頭號對手無疑仍是中國。特朗普出身非傳統的建制派，喜歡劍走偏鋒，似乎有意改走聯俄抗中的路線，希望通過改善與俄羅斯的關係，共同應對中國。這一策略的核心思想，是認為美國在抗衡北京日益增長的影響力時，可以利用俄國作為戰略夥伴。

這一策略能否成功，很大程度上要視乎普京的取態。美國抗中可以理解，可是俄國為何要抗中？當年基辛格能夠聯中抗蘇成功，是因為中蘇在珍寶島事件後全面交惡，中國必須聯美抗蘇。上世紀90年代中俄已經解決邊境問題，兩國沒有領土糾紛，經濟上又互惠互利，俄國已沒有抗中動機。即使特朗普想聯俄，最後能拿出甚麼利益收買普京？

更何況持續近3年的俄烏戰爭，使得特朗普這一想法在實際操作中幾乎不可能實現。過去幾年俄美之間嚴重不信任，就算普京認同特朗普有意改善兩國關係，也很難相信4年之後的華府會延續相關政策。特朗普的聯俄抗中路線注定會以失敗告終。