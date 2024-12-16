橫眉冷看：不可能戰勝解放軍

表面看來，近日中國沒有宣布舉行軍事演習，但有一項變相的大型軍演，卻是前所未有，範圍由東海至台海再到南海，包括整個第一島鏈。是次海上巡航，出動的軍艦多達90艘，這般陣勢看來不只是針對台灣，而是要挑戰美國的第一島鏈戰略。

美國和日本政府都曾經揚言，解放軍一旦攻打台灣，美、日會馬上介入，協助防護寶島。今次解放軍橫跨三大海域的演習，是要正告美、日兩國，中國有能力在整個第一島鏈範圍作戰，其他人想橫加干涉，就得掂量自己是否真有如此斤両。

候任白宮主人特朗普在軍事問題上素來謹慎，他日前接受訪問，再次強調自己不會承諾派兵協防台灣，台海問題，希望能夠透過協商、談判解決。特朗普在這方面的頭腦，似乎比很多美國政客清醒，美軍一旦在太平洋地區與解放軍開戰，根本沒有勝算，結果大抵只有兩個：

第一是在開戰兩周之內，美軍潰敗，無力再戰；第二是美軍在第一輪戰事中，不至於全軍盡墨，還可以支撐下去，但即便如此，台灣也只會變成今日的烏克蘭，美西方陣營出盡吃奶之力，想勉強維持下去，但是力不從心，早晚要敗下陣來。

戰爭一旦拖長，雙方比拼的就是補給能力，中國民用工業與軍用工業的生產能力是世界之最。在烏克蘭戰場上，美西方陣營就連俄羅斯軍隊也鬥不過，若然他朝的對手是解放軍，後果如何就更不消說。早前在珠海航空展覽會上亮相的「機器狼」，據說只要中國的生產線全面開動，一天之內就可以製造出一個師的部隊。如此可怕的生產力，任何國家的部隊碰上解放軍，都討不了好去。