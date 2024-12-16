筆下風雲：死貓彈之後是逃亡

牆倒眾人推。彈劾總統尹錫悅的議案上周六在南韓國會過關，多達12名執政黨議員倒戈支持彈劾，足證民意不可違。事實上，尹錫悅態度反覆，戒嚴後面容憔悴認錯，日前又換了一副臉孔，聲稱戒嚴有理，戰鬥到底，更拉埋中國落水，指戒嚴原因之一，是中國間諜在韓活動猖獗，遭中國嚴詞駁斥。

之前拿北韓滲透做藉口，之後又用中國做擋箭牌，其實都是垂死掙扎「死貓彈」。有論者認為尹錫悅之所以提起中國，目的是向美國爸爸作出溫提，自己舐美舐到毫無底線，反中反到過晒火位，現在落難了，是否應該出句聲力挺他？

美國防長原定訪韓，卻因戒嚴令鬧得不可開交而取消，當時已隱約見到美國拋棄尹錫悅的取態。雖說多一個反華傀儡對美國是好事，但尹錫悅已是爛得無可再爛，在國內完全得不到人民支持，連軍方也不聽他支笛，政治能量是零。適逢美國總統換屆在即，單是俄烏戰爭和中東亂局已教拜登分身不暇。特朗普則是一副大佬格，完全不放南韓在眼內，不管誰人上台，一樣要臣服於他，根本不在乎尹錫悅是否在位。

接着，南韓憲法法院要在180日內完成彈劾議案審理程序，如作出不成立的裁決，尹錫悅將立即恢復總統職務；如果成立，尹錫悅將立即被罷免，預計明年4月至6月之間舉行大選。尹錫悅如今的最後希望，是他有份委任的大法官能放他一馬。問題是，大韓民族個性剛烈，若最終放過尹錫悅，隨時全國大暴動，大法官們又不是跟尹氏有親，為何要賠掉聲譽力保一個破罐子？尹氏不如敲敲美國老爹的門，想想如何偕老婆逃亡更實際。說到底，劣質民主不可能選出賢能，南韓歷任總統大都沒有好結果，徒然弄到國家大亂。