坦言集：俄國的選擇

失去敍利亞阿薩德友好政權，俄羅斯會怎樣反應呢？

首先，俄軍撤出敍北的前線，與原政府軍防守這個地區已無意義，況且俄羅斯要保護保存在敍的兩個軍事基地，便要與過渡政府談判。其次，要檢討為甚麼俄軍只能坐視阿薩德政權崩潰。

俄羅斯在敍利亞內戰幾經艱苦，才在「伊斯蘭國」的攻擊下保全阿薩德政權，並出兵參與戰事，支撐敍軍。今次政權轉變，雖說是政府軍的領導層譁變，不戰而退，但俄軍沒有獨力支撐局面，而是勸退阿薩德，其中當有政策錯誤。當時可能是無法對抗叛軍，但俄軍與部分忠於政權的政府軍還可負隅頑抗，即使放棄大馬士革，仍可依附俄軍基地堅守沿海各地，以及在南部依託伊拉克的友軍。先整頓退後再戰，或許是合理的戰術。

20萬大軍潰散，反映阿薩德政權已無力維持大局，但保存實力、守着戰略地區來尋求反攻機會，可能是更合理的選擇。當然，俄羅斯可能估計美國支持的庫爾德武裝和以色列會趁機出兵，戰場形勢更為惡劣，可是估計中沒有考慮以色列的悍然出兵佔領全部戈蘭高地，且迅即把敍境內所有的軍事資源、設施全部炸掉，使敍利亞變成廢墟，任何一方佔領都無法守衞，讓以色列憑仗空軍優勢，全然地控制整個國土。誰掌管大馬士革，都會在以軍的陰影中苟且偷生。即使俄羅斯協助殘餘政府軍反攻，也已於事無補了。

俄羅斯在敍利亞所失的，不是一時一地的戰役，而是整個中東戰略，危及伊朗。而伊朗若敗，俄國在中東的勢力便要全然退出，且使美國得以集中精力趁機先壓俄羅斯，然後才對付中國，形勢誘使特朗普改變他的大戰略。

因此，俄羅斯不能不支持伊朗，不讓它如骨牌那樣倒塌。而助伊朗，可能最關鍵的是保衞伊朗的領空安全，抵抗以軍的空襲，不讓其擴大斬首行動，打擊軍政抗以的指揮系統。俄羅斯更應給伊朗提供遠程武器，提升其高超音速導彈的產量，改善無人戰機艦艇的技術水平，以此作為對以色列的軍事制約。胡塞武裝近日加強對以色列的攻擊，亦是牽制以色列的方法。

當前形勢是俄羅斯與伊朗形成唇齒相依關係，伊朗亡，俄國在歐洲亦難借烏戰求和，反而讓美國主導北約增添對俄的攻擊。敍利亞之敗，會否讓普京調整戰略，穩守伊朗，抗拒美以的霸權主義擴張呢？