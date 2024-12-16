12月16日(一)
要聞港聞
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
12月16日 (一)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
11歲女窗邊玩耍墮樓 清醒送院
警員到案發現場調查。（陳嘉傑攝）
【本報訊】昨日下午5時許，港島薄扶林碧麗道43號帝柏園二座，一名11歲女童與4名小朋友在房間窗邊玩耍，期間她意外跌出窗外，從3樓飛墮至平台，戶主驚見女童墮樓，連忙致電報案。救護員奉召到場，證實女童仍然清醒，為其包紮後送往瑪麗醫院治理，案件列「有人從高處墮下」處理。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/要聞港聞/odn-20241216-1216_00176_264/11歲女窗邊玩耍墮樓--清醒送院
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc