11歲女窗邊玩耍墮樓 清醒送院

【本報訊】昨日下午5時許，港島薄扶林碧麗道43號帝柏園二座，一名11歲女童與4名小朋友在房間窗邊玩耍，期間她意外跌出窗外，從3樓飛墮至平台，戶主驚見女童墮樓，連忙致電報案。救護員奉召到場，證實女童仍然清醒，為其包紮後送往瑪麗醫院治理，案件列「有人從高處墮下」處理。