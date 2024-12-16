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11歲女窗邊玩耍墮樓 清醒送院

警員到案發現場調查。（陳嘉傑攝） 警員到案發現場調查。（陳嘉傑攝）
警員到案發現場調查。（陳嘉傑攝）
【本報訊】昨日下午5時許，港島薄扶林碧麗道43號帝柏園二座，一名11歲女童與4名小朋友在房間窗邊玩耍，期間她意外跌出窗外，從3樓飛墮至平台，戶主驚見女童墮樓，連忙致電報案。救護員奉召到場，證實女童仍然清醒，為其包紮後送往瑪麗醫院治理，案件列「有人從高處墮下」處理。
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