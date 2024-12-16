無業黑漢涉扑的士 多區盜竊半年30次

用破窗神器百合匙 涉財6.6萬今提堂 無業黑漢化身的士大盜，過去半年游走全港各區，以「破窗神器」或百合匙打爛的士車窗，快速擸走手機、現金等財物。執法部門經調查後，根據「車Cam」片及「天眼」影片鎖定目標，並於上周五（13日）晚拘捕該名涉案男賊，相信他與30宗「車內盜竊」及「偷車」案件有關，涉及財物約6.6萬元，並檢獲犯案工具等證物。疑犯已被落案起訴，案件今日在觀塘裁判法院提堂。

執法部門留意到自今年年中開始，港九新界發生多宗針對的士之車內盜竊案，以九龍東及新界南區為甚。賊人的犯案手法俱類似，均以百合匙打開車門、硬物或俗稱「破窗器」的應急逃生裝置擊碎車窗，繼而在短時間搜掠屬於司機或車主的財物，包括現金及手機等。根據現場搜證，以及翻查大量閉路電視及「車Cam」影片，成功鎖定一名本地男子。

偷走不同車輛後尋找目標 上周五晚上，警員以涉嫌「未獲授權而取用運輸工具」、「車內盜竊」、「外出時備有偷竊用的物品」及「未能出示身份證明文件」共4罪，拘捕一名41歲涉案本地男子。初步相信他與今年7月至12月期間、發生的17宗「車內盜竊」案及13宗「未獲授權而取用運輸工具」案有關，當中涉及26輛市區的士、3輛新界的士及一輛客貨車，涉案財物總值約6.6萬元，包括3萬元現金。

警員在疑犯身上搜獲5條百合匙及一個破窗器，經調查相信他偷走不同車輛後，再駕駛有關車輛四處游走尋找目標。

專揀無天眼監察泊位下手 疑犯一旦發現停泊路邊非正式泊車位、及無閉路電視監察之的士後，隨即乘機落手犯案，繼而將賊車棄置路邊，以增加調查難度。據了解，疑犯報稱無業，有黑社會背景，暫未發現他偷走的士後用作載客用途。他已被落案起訴相關罪名，案件於今日在觀塘裁判法院提堂。

駕駛者應注意車輛防盜，應該要安裝可靠的防盜系統以及可將影像傳送上雲端的錄影鏡頭。駕駛者切勿將車輛通宵停泊於僻靜的街道，應該要選擇在有保安的停車場通宵停泊車輛。根據香港法例第210章「盜竊罪條例」第14條，「未獲授權而取用運輸工具」一經定罪最高刑罰為監禁7年，警告市民切勿以身試法。