澳門消息：截換錢黨 扣押53萬元拘2人

【本報綜合報道】澳門早前將「換錢黨」刑事化後，仍有不法之徒頂風作案。當地執法部門於上周六（14日）表示，早前在新口岸一賭場拘捕兩名男女，前後共扣押53萬港元及人民幣現金，他們涉嫌為經營賭博的不法匯兌，被移交檢察院跟進。

掃碼轉錢換現金斷正 兩名被捕人士均無業，其中男子姓王，45歲；女子姓潘，35歲。案情指，澳門執法人員於本月7日上午，在新口岸一間娛樂場巡查期間，發現涉案男子與一名男賭客形迹可疑，只見有人出示二維碼後向對方交出5萬元現金，於是上前截查。

該男子承認非法兌換活動，協助對方將47,650元人民幣兌換成5萬元，從中賺取250元人民幣報酬，但交易期間被澳門執法人員截獲，其身上被搜出30萬元及一萬元人民幣現金，懷疑用作非法兌換，連同之前的5萬元一併扣押。

至於另一被捕女子，在同日稍後時間，被發現在同一娛樂場與賭客交收兩萬元現金，懷疑進行非法兌換遭截查。調查期間，她承認在娛樂場周邊從事非法兌換，被澳門執法部門截查時正以19,100元人民幣與對方兌換兩萬元，其身上被搜獲15萬元現金，連同被截時交收的兩萬元一併扣押。