12月16日(一)
要聞港聞
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
12月16日 (一)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
反非法賽車改裝車 扣查8輛
懷疑改裝私家車。
【本報訊】新界南區執法部門上周六（14日）在赤鱲角機場一帶進行打擊非法賽車及非法改裝車輛行動，期間在赤鱲角航天城附近巡邏，並設置路障截查懷疑改裝車輛，共發現8輛私家車涉嫌違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》，遂將車扣留在小蠔灣汽車扣留中心作進一步檢驗。另外，警員亦向4輛車發出欠妥車輛報告。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/要聞港聞/odn-20241216-1216_00176_245/反非法賽車改裝車-扣查8輛
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc