反非法賽車改裝車 扣查8輛

【本報訊】新界南區執法部門上周六（14日）在赤鱲角機場一帶進行打擊非法賽車及非法改裝車輛行動，期間在赤鱲角航天城附近巡邏，並設置路障截查懷疑改裝車輛，共發現8輛私家車涉嫌違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》，遂將車扣留在小蠔灣汽車扣留中心作進一步檢驗。另外，警員亦向4輛車發出欠妥車輛報告。