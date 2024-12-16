涉淋藥房紅油 26歲男子被捕

【本報訊】執法部門於上周四（12日）凌晨接獲報案，指葵涌盛芳街一藥房被人淋潑紅油。警員經翻查閉路電視及進行情報分析後，於上周六（14日）晚上，在旺角以涉嫌「刑事毀壞」拘捕一名姓何（26歲）男子。該名被捕男子已被扣留調查。