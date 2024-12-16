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林村垃圾桶現人頭骨驚魂
塑膠人頭骨被棄置於垃圾桶內。（陳俊華攝）
【本報訊】大埔有清潔工人於昨晨9時許，在林村大陽輋路近大芒輋村公廁對出清理垃圾，期間赫見其中一個垃圾桶內擺放了兩個人頭骨，懷疑被人非法棄置，於是致電報案。
揭屬塑膠裝飾
警員接報到場了解，經調查後證實該兩個人頭骨俱由膠袋包住，屬於塑膠裝飾擺設，物主因其殘舊而拋棄，事件屬一場虛驚。
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