要聞港聞

林村垃圾桶現人頭骨驚魂

塑膠人頭骨被棄置於垃圾桶內。（陳俊華攝） 塑膠人頭骨被棄置於垃圾桶內。（陳俊華攝）
塑膠人頭骨被棄置於垃圾桶內。（陳俊華攝）
【本報訊】大埔有清潔工人於昨晨9時許，在林村大陽輋路近大芒輋村公廁對出清理垃圾，期間赫見其中一個垃圾桶內擺放了兩個人頭骨，懷疑被人非法棄置，於是致電報案。
揭屬塑膠裝飾
警員接報到場了解，經調查後證實該兩個人頭骨俱由膠袋包住，屬於塑膠裝飾擺設，物主因其殘舊而拋棄，事件屬一場虛驚。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc
人人做記者