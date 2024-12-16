愛民邨巴士總站 煙蒂箱滿瀉為患

不斷冒煙疑冇人清 促外判商回應 社交平台一條標題「滿到咁，有無人清過」的影片，揭露何文田愛民邨巴士總站有煙蒂箱，堆積了如山的煙蒂疑無人清理，部分煙蒂更瀉落地上。由於部分煙蒂未熄滅，不斷冒煙影響市民，有途人掩鼻而過兼面露厭惡。有街坊直指從未見過「咁嚴重」場面，擔心煙蒂堆積嚴重影響環境衞生，呼籲屋邨管理公司積極處理。有網民質疑「外判商冇清理，要解釋吓」及「個桶幾耐冇人倒」。

涉事煙蒂箱擺放於忠孝街愛民邨巴士總站鐵欄邊，根據昨日在社交平台流傳的影片，顯示箱內懷疑有煙蒂未熄滅，導致不斷冒煙，而煙蒂箱表面亦有多處被焚毀兼熏黑的痕迹。雖然未熄煙蒂引發火警時有發生，但該事件驚人之處，在於煙蒂箱上半部分頂蓋被拆開，露出箱內堆積如山、數以千計的煙蒂，部分更傾瀉在地上，場面極為震撼。

途人掩鼻而行 據了解，煙蒂箱頂蓋設有刮煙器，供煙民弄熄香煙後丟棄，而箱內則有漏斗形設計，避免空氣進入導致死灰復燃。無奈有關煙蒂箱懷疑久未作出清理，堆積的煙蒂太多，只要有一個煙蒂未熄滅，即會徐徐蔓延至其他煙蒂，導致煙霧不斷冒出。現場所見，不少途人行經煙蒂箱旁邊，都會掩鼻及面露厭惡之色。

上周試過起火 街坊蘇先生坦言自己是煙民，但亦從未見過同類情況，認為情況嚴重影響衞生，屋苑管理公司應積極處理。愛民邨居民李女士則指，由於毗鄰巴士站及商場為禁煙區，因此大量煙民聚集在該處吸煙，上周亦試過整個煙蒂箱起火焚燒。她認為有關部門可考慮更改煙蒂箱擺放位置，以免煙民過於集中，對邨內居民造成影響。

網民對影片熱議，「咁勁全部煙頭」、「外判商冇清理解釋吓」、「個桶幾耐冇人倒」；有人指「老實講D煙民乖乖地圍住個煙灰桶食煙，結果搞到咁，又入煙民數」、「D垃圾桶畀食環收起晒， 路人就將垃圾塞落煙灰桶個窿窿，有乜辦法唔着火」，另有人留言，「食環署唔收煙頭桶，係咪要控煙辦去收」。