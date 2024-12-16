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轉出路口 的哥直撼過路婦

婦人捱撞受傷，倒臥地上。 婦人捱撞受傷，倒臥地上。
婦人捱撞受傷，倒臥地上。
【本報訊】昨日中午12時許，一輛的士沿旺角廣東道北行駛至太子道西交界，轉出路口期間撞倒一名姓戴（66歲）過路婦人。女事主倒地擦傷手腳，幸仍然清醒，其後由救護車送院治理。姓梁（49歲）的哥沒有受傷，初步調查不排除有人無留意交通情況釀成意外。
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