轉出路口 的哥直撼過路婦

【本報訊】昨日中午12時許，一輛的士沿旺角廣東道北行駛至太子道西交界，轉出路口期間撞倒一名姓戴（66歲）過路婦人。女事主倒地擦傷手腳，幸仍然清醒，其後由救護車送院治理。姓梁（49歲）的哥沒有受傷，初步調查不排除有人無留意交通情況釀成意外。