車Cam直擊 江若琳自炒經過曝光

【本報訊】女藝人兼歌手江若琳於上周五（13日），駕駛私家車時在尖沙咀失事翻側，她受輕傷及清醒送院治療。昨日社交網流出意外一刻「車Cam」片，顯示私家車沿加連威老道右轉彌敦道時車速並不快，但右車頭剷上安全島後，再連撼燈箱及交通燈柱，繼而向左翻側。

剷安全島燈箱撞柱翻側 當日亦流出另一條影片，見到多名熱心途人上前協助，有人更爬高打開車門救人。而在片中亦聽到一把女聲連講兩次「我喺度呀」，而在途人身後有一名女子，但未知該女子是否江若琳。

事後江若琳回應事件，表示「雖然頭先真係好驚，但檢查完身體只係輕傷，撞到個頭，我出咗院了。」江又感謝所有救援人員，包括熱心市民，第一時間衝出來合力救她出車外，形容「呢一刻發覺咩都唔重要，平安無事回家與家人團聚最重要！」。

江若琳丈夫蕭唯展（Oscar）則稱，當時「個軚盤突然失控，可能架車老喇！好彩我老婆有經驗，救到架車！」他又指愛妻「OK，無事呀！放心！少少輕傷，好清醒」，又多謝大家關心。