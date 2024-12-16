今料續僅13℃ 冬至平安夜不太暖

【本報訊】一股達強風程度的東北季候風正影響廣東沿岸。天文台昨日早上錄得市區最低氣溫攝氏13度，再創入冬以來新低，新界再低兩三度。預測今日仍然清涼，市區氣溫最低攝氏13度，而冬至（21日）及平安夜（24日）則預料不會太暖，以尖沙咀天文台總部預測，市區氣溫最低15度。

未來兩三日氣溫稍升 天文台昨日亦發出特別天氣提示，指由於風勢頗大，高地及空曠地方風寒效應尤其明顯，提醒市民留意天氣變化，在戶外活動時要注意保暖。天文台科學主任郭于庭表示，預測今天本港漸轉天晴，未來兩三天日間氣溫回升，受到東北季候風及其補充持續影響，未來幾天天氣普遍晴朗和乾燥，早上天氣仍然清涼，由於天朗氣清，新界內陸地區晚間散熱較快，新界內陸地區早上繼續寒冷，日夜溫差較大。

未來9日氣溫波幅不大，市區最高及最低氣溫介乎攝氏13至21度，下周日（22日）再跌至攝氏14度。預料冬至當日天晴乾燥，早晚清涼，氣溫介乎攝氏15至20度；平安夜當日部分時間有陽光，早上清涼，日間乾燥。