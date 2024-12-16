社工註冊局改組後選舉 投票率不足7%

【本報訊】社工註冊局改組後首次舉行的成員選舉結束，8名當選人中一半來自非政府機構的管理層，對於投票率僅6.63%，按屆下跌17個百分點，少約4,600人投票。勞工及福利局副局長何啟明指今次選舉只限實體投票，取消郵遞選票，投票率不能與過往直接比較，對有個別工會鼓勵會員在選舉中不投票表示遺憾，不鼓勵呼籲他人放棄權利，希望業界同工能以自己想法為依歸。

2.8萬社工 僅1900人投票 本港有2.8萬名註冊社工，今次只有約1,900人投票。主席許宗盛亦承認投票率略低，但認為未必可以與公信力相提並論，而今次需要實體投票，上屆就只有雙位數實體票。他又指註冊局會重新檢視註冊社工紀錄，先處理申請續期和最近有案件完結的註冊人，預計一年內完成，強調相關工作並非要「抽秤」。

何啟明昨指以往選舉容許郵寄投票，今次所有選民要親身投票，不能直接比較。至於投票率低會否影響註冊局認受性，何則回應香港一般以實體投票為主，認為郵寄選票存在其他問題，當局會吸取經驗，做好下屆選舉工作。

被問及如果涉及刑事案件的社工出獄之後，能否重投業界，何啟明指希望刑滿出獄的社工有機會做回本行，但社工註冊局有自己的規定。他稱社工具專業性，對弱勢社群有很大影響力，相信局方會按法例賦予的權力及守則，作平衡與最好判斷，會將相關工作交由該局負責。

他又希望新一屆成員可做好法例下的本職工作，與政府及業界好好溝通，令本港社福界做得更好，市民有更高的幸福感、獲得感。

現屆社會工作者註冊局選任成員的任期將於下月15日屆滿。根據新例，註冊局成員由15人增至27人，其中至少14名必須是註冊社工。27人中，8名通過註冊社工的選舉產生的安排不變；其餘18名為政府委任；以及社會福利署署長或其代表組成。