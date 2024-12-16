家務工疑受虐欠薪 促推勞僱強制培訓

工會2年收8個案 事主不了解權利 外傭漂泊他鄉來港工作，卻要面對無良僱主剝削。有工會表示，過去兩年收到8宗外傭懷疑被僱主剋扣工資的個案，其中一宗嚴重個案是一位尼泊爾裔外傭，聲稱受僱4個月期間，從未獲發工資，亦沒有放假，甚至遭受虐打，外傭最後逃走離開。工會建議政府應強制外傭及僱主分別進行培訓，讓外傭了解權利，以及讓僱主明白法律責任後才可聘用外傭等。

香港亞洲家務工工會聯會昨日表示，接獲8宗南亞裔外傭被僱主嚴重剋扣工資的個案，她們大多數為印度和尼泊爾裔的僱主工作，指控僱主違反《僱傭條例》和僱傭合約。工會續指，接獲的南亞裔個案全部被僱主短付工資，外傭實際收到的工資由每月1,000元到4,000元不等，即只有政府規定的最低許可工資的4,990元的20%到80%。其中，一名尼泊爾裔的外傭在受僱的4個月期間，從未獲發工資，亦沒有放假，更被僱主虐打，該外傭最後逃走離開，並向工會求助。

剝削方式層出不窮 工會又稱，首次來港的家務工最容易受到剝削，因為她們不知道自己的法律權利，也不知道到哪裏求助。其中，有僱主告訴外傭，印度人的最低工資與其他國籍的外傭不同，訛稱已依法支付最低工資；另一個案例中，僱主扣留外傭的銀行帳戶，把工資全數存入外傭的銀行帳戶，然後把錢取出來，再扣除部分人工，才以現金支付給外傭。另外亦有僱主偽造文書，又有僱主強迫外傭在工資簽收紙上簽名，以防留有證據讓外傭日後作勞工索賠。有些僱主更威脅外傭，指他們無權終止合約，否則會被拘捕及監禁。

工會亦稱在接獲求助的南亞裔家務工之中，全部均未有獲得完整的休息日。有些僱主每個月只給他們一至兩天休息日，而且每次只有2至5小時。工人不知道香港有法定假日，也從未放過法定假日。

工會要求政府確保所有外籍家務工了解權利，以及如何在權利遭剝削時尋求公義；並強制新來港的家務工接受抵港後的培訓。工會又要求當局對僱主進行強制性培訓，讓他們了解自己的法律責任，才可以僱用、以不同語言提高公眾對僱主法律責任的意識，及有效地檢控及懲罰違反《僱傭條例》及其他法例的僱主。

去年僅發出3傳票 勞工處就外傭疑遭剋扣工資一事回覆指，如有證據定必對違例僱主提出檢控，而去年就僱主因非法扣薪被定罪而發出的傳票共有3張。勞工處指如外傭懷疑權益受剝削，應盡快向處方求助。去年勞工處共處理873宗涉及外傭的申索個案，其中七成個案經調停後達成和解。