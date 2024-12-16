醫健：藥到病除：強直性脊椎炎 基因增患病風險

強直性脊椎炎是一種慢性、自體免疫性關節炎，主要影響脊椎和骶髂關節，關節因發炎而導致僵硬和疼痛，難以活動。強直性脊椎炎的具體病因未明，但研究表示遺傳基因HLA-B27的存在大大增加了患病風險，超過90%的患者攜帶此基因。

強直性脊椎炎早期症狀通常為持續的腰背部疼痛和僵硬，尤其在清晨或長時間靜止後疼痛加劇，活動後會稍為紓緩。隨着病情進展，炎症可能蔓延至整個脊柱，導致脊椎逐漸失去彈性，呈現僵硬且無法彎曲的狀態。偶爾還會侵犯外周關節，如髖關節、膝關節，如果胸骨和肋骨之間的軟骨受到影響，便會造成呼吸困難。除此之外，部分患者會出現虹膜炎，症狀包括眼部發紅、眼痛及畏光。

目前，強直性脊椎炎無法根治，但可以通過藥物和物理治療來控制症狀，延緩疾病進展。非類固醇消炎藥為治療強直性脊椎炎疼痛和僵硬的第一線藥物，透過抑制環氧合酶，從而減少生成前列腺素，抑制發炎機制。對於病情較重或對非類固醇消炎藥治療效果不佳的患者，可使用生物製劑，如腫瘤壞死因子（TNF-α）抑制劑和白細胞介素-17（IL-17）抑制劑，或是比較新型的標靶治療—JAK抑制劑，來抑制不同的發炎因子。

除了定時服用藥物以控制炎症外，患者還需要結合定期運動和均衡飲食。規律運動如游泳、拉伸和瑜伽能增強肌肉力量，保持關節靈活性；多進食含Omega-3脂肪酸食物，亦可有助改善炎症反應。

香港醫院藥劑師學會

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