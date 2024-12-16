大吃大喝尿酸增 痛風隨時殺埋身

【本報訊】痛風又叫「富貴病」，較常發生於餐餐大魚大肉，吃得太豐富之人身上，其飲食習慣容易導致血液中的尿酸不斷增加，尿酸超過正常水平時，便會出現高尿酸血症。當結晶沉積在關節中，更會引致急性炎症。痛風患者以老年人較為常見，但亦有年輕化趨勢。有中醫師提醒，飲食應着重控制個人酒精攝取，痛風症的發病與肥胖、酗酒也有關係；戒食動物內臟、紅肉及海產等嘌呤含量高的食物有助減輕症狀。

痛風多數出現在成年男性身上，但女性的發病率也會在更年期後上升。痛風即體內尿酸生成過多或排泄受阻，以致有過多尿酸鹽積聚於血液和組織中，並以關節為主，引起腫痛。尿酸由嘌呤經肝臟代謝產生，嘌呤的來源包括所吃的食物及體內的自行合成。當蛋白質攝取過多時，尿酸合成亦會增加。

趨年輕化 戒高嘌呤食物 中醫稱痛風為「痹證」，臨床上可分幾個階段，而急性痛風多在第一蹠趾間關節開始發病，其後可能會蔓延至數個關節。發作部位會出現紅、腫、熱及疼痛；最常出現於足部的大趾關節，其次為踝關節、足背、膝關節及全身其他關節。若痛風患者缺乏適當治療，可能會逐漸形成慢性痛風。嚴重慢性痛風亦可導致腎結石、尿道結石等健康問題。

基督教聯合那打素社康服務中醫及中醫專科服務表示，預防痛風症復發及減輕症狀，應戒食嘌呤含量高的食物；不要攝取過多鹽分；減少飲用酒精飲料；增加高纖蔬菜和水果攝取量；補充水分幫助排出體內尿酸，避免痛風引起的腎結石；控制血壓；發病時提高及冰敷患處，讓患處休息。