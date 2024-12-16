港島聯網研合併 無關財赤急澄清

人口下降調動資源 「唔會冇咗間醫院」 當局正研究重整醫院聯網，將港島東及港島西聯網合併。衞生官員昨日在電視節目中強調，並非因政府財赤而重整醫院聯網，亦重申不會因為兩個聯網合併而「冇咗間醫院」，院內的急症室及重症服務仍然存在。另外，他又指現時每個醫院聯網的服務規模較少，合併後醫院間亦可更靈活調動資源，將更便利醫生。

衞生官員續指，根據政府的最新人口推算，港島區的人口在2041年會降至約120萬人，即與一個聯網的服務人口相若。而未來港島東的人口會下降，港島西人口則會上升，相信服務需求重心將向西移，當局需考慮放置不同服務的最合適位置，而明年上半年便可作出更清晰的交代。

社區牙科支援 冀4萬名額 另外，當局早前公布「口腔健康及牙科護理工作小組」的總結報告，提出未來發展以預防為重的基層口腔護理，並聚焦為弱勢社群提供必須的牙科護理，衞生部門亦將推出「青少年護齒共同治理先導計劃」及「社區牙科支援計劃」。衞生官員指出過去十多年政府投放於牙科的資源不斷提升，在2023/24年度已達13億元，預計新計劃推出後每年額外投放一億多元，期望推動市民做好預防工作。

衞生官員續表示，社區牙科支援計劃為有經濟困難、特殊需要，以及院舍人士等高風險群組，提供檢查、洗牙及剝牙等服務，希望做到4萬個名額，相信已等於現時街症的兩倍，預計有助減少輪候街症的人數。當局會在執行一段時間之後檢討是否可協助目標群組，以及是否需要調整服務量。

至於青少年護齒共同治理先導計劃，將以共付模式資助13歲至17歲青少年，到私家牙醫做牙科檢查，他希望可培養青少年進行口腔檢查的習慣，即使過渡至成年階段後亦會恒常檢查，預計所需的牙醫數量並不多，將透過牙醫學會呼籲私家牙醫參與。