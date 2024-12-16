花墟留客留店 分短中期重建

市建局在今年3月開展旺角洗衣街/花墟道發展計劃（洗衣街項目），將地區更新的重點，設於為花墟創造長遠而可持續發展的有利條件。市建局行政總監韋志成昨日於網誌指，項目仍在規劃階段，距離獲准進行業權收購工作，以至項目落成等仍有一段頗長時間。市建局團隊為洗衣街項目制訂短、中期的措施，旨在於項目開展後的不同階段，維持花墟的經濟活力，當中包括推出節慶裝飾及布置及美化街道等。

維持經濟活力 節慶美化裝飾 聖誕節臨近，花墟由12月13日至明年1月5日舉辦「萬花同慶」聖誕節慶活動，包括在洗衣街與花墟道交界的行人空間，設置以旋轉木馬為主題的大型聖誕裝置，並配合聖誕花環等裝飾，供市民和遊客「打卡」。在洗衣街部分路段，裝上聖誕燈飾營造「火樹銀花」景象，以增添節日氛圍；亦會在洗衣街和太子道西交界設置大型投影裝置，將「雪花」投射到橋底營造飄雪景致；「萬花同慶」的聖誕燈飾和裝置將在每日下午4時30分「亮燈」，直至晚上9時；聖誕假期期間，「亮燈」時間更會延長至晚上10時。

盜大熊貓展品拘內地婦 不過，上周開始在觀塘市中心「自由空間」展出的80隻大熊貓展品，有兩隻不翼而飛，職員於12月9日發現其中一隻約半米高的熊貓裝置被人盜去，即時報案處理。及後於12月12日，再有另一隻約20厘米高的迷你熊貓裝置被盜，同樣正由執法部門跟進。執法部門於上周六（14日）在秀茂坪以盜竊罪拘捕一名疑涉案的37歲持雙程證內地女子，她獲准保釋候查，須於本月下旬向執法部門報到。

團隊又計劃在明年2月「情人節」前，在市建局的社交平台專頁推出線上遊戲，與花墟商戶合作推出電子購物券。參加線上遊戲獲獎的市民，可以利用購物券到參與推廣活動的花墟商戶，選購花束送給摯愛。除節慶布置外，團隊計劃在明年逐步展開下一階段的工作，包括將花墟道的美化工程延展至園圃街，物色適合的位置製作大型壁畫，構建更具特色和型格的小區環境及增加「打卡」點；與花墟商戶及政府部門合作，共同美化花墟道行人路的擋柱及花槽的可能性。

臨街舖位予花店作回遷 韋志成指，洗衣街項目由收購物業、商戶遷出、拆卸建造至新建築落成，將長達10年。團隊計劃在花墟一帶物色可用作花店臨時經營的場地或店舖，為已遷出重建原址的花店能繼續留在花墟經營，盼在項目進行期間，盡力做到「留店、留客、留氛圍」。

至於回遷安排方面，團隊亦計劃率先開展不涉及業權收購的地盤B（即界限街遊樂場、體育館及苗圃等政府設施及休憩空間用地）工程，以一地多用的模式，興建多用途綜合大樓，並設置以花藝或園藝為主題的臨街零售舖位，不但讓日後有意回遷經營的花店租用，亦給予空間讓更多花店經營者參與。