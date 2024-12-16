經濟提速發展 政府稱穩定至為關鍵

【本報訊】面對千億財政赤字，財金官員昨在網誌重申，外圍環境持續不明朗、環球政經局勢複雜多變，以及本港經濟處於結構調整過程，必須更謹慎管理好公共財政，但同時推動本港經濟提速發展同樣重要，在這個階段，發展是核心，穩定至關鍵。

財金官員指新一年度的《財政預算案》即日起展開公眾諮詢。他提及為了香港更好的發展，一直努力開拓新的經濟增長點、發展新的市場，尤其持續加強推動創科發展。除了加快推動創科朝產業化方向發展，亦致力以科技賦能，提升各行各業的生產力，這些工作成效漸見，為香港未來的高質量提速發展，打下了更穩固的基礎。

兩周前，深圳居民一簽多行恢復並擴大，內地來港旅客數目顯著上升。該官員指上周末內地訪港旅客的人數平均超過13萬人，較上月周末平均人數超過15%，也較去年12月首個周末上升超過20%。而來自東南亞國家的旅客人數，更已恢復至接近疫情前水平。本地零售、餐飲和旅遊相關行業人氣顯著轉旺。另外，啟德體育園預計明年3月啟用，首季度亦有更多的大型國際盛事和會議在港舉行，該官員相信能進一步刺激市道，有助促進投資者在港投資興業的正面預期。

指境外駐港公司總數新高 對於搶企業方面，該官員指母公司在境外的駐港公司總數亦創歷年新高，可見即使地緣政治壓力持續，海內外的企業仍然對香港充滿信心，選擇以香港作為在這個區域乃至環球業務的重要據點，亦反映海內外企業對香港仍然充滿信心，宣傳香港工作漸見成效。他認為，每個發展階段都難免遇到挑戰，應把目光放在更大的機遇和前景上。

該官員又指在過去數十年的經驗顯示，在高低起伏的道路中，香港始終保持着強勁的韌力，相信總會在轉變和挑戰中找準方向和機遇，邁出新的發展路徑。