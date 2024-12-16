向符港賽道公司出擊 港投公司求「好食啱食」

【本報訊】香港投資管理有限公司由香港特區政府全資擁有，透過物色投資機遇，長遠提升本港的競爭力和經濟。

港投公司行政總裁陳家齊昨日表示，今年穩步開展工作，建立港投公司項目庫和數據庫，涵蓋生命科技和新能源科技等範疇，期望明年有更多階段性成果，開展更多項目及夥伴關係，進一步提速提量，又強調「做大個餅」之餘，亦要「好食和啱食」。

陳家齊在電台節目上指，香港及港投公司要知道適合自身發展的領域，強調會主動出擊，接觸符合香港賽道、具潛力、擁有前沿技術或科研的本地或海外公司或團隊。她續指，港投公司投資有雙重使命，除了要有中長期合理回報，亦要兼顧本港競爭力和社會經濟，爭取海外企業、人才、資金來港，以及將香港品牌帶出去。

在篩選合適團隊時，港投公司希望將投資發揮至最大用處，因此會因應公司或團隊的財務及業務是否滿足需求，及能否對香港實體經濟作出貢獻及承諾，重申會嚴格把關。陳家齊稱，創科和創投都着重人才，而港投公司是投資未來，因此特別重視協助有潛力的年輕人發展，並幫助創業者和科學家，研發貼合產業需求的產品。

明年訪東南亞中東 陳家齊指，港投公司投資的公司增長均比預期快，包括協助在科大設立人工智能研究院，吸引國際知名學者參與。港投公司今年發現，在資金及用戶應用場景方面，與東南亞及中東都有很大合作空間，因此明年上半年將帶領團隊及公司到東南亞，預期下半年到中東。