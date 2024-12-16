議員質疑個唱經濟欠配套 紅館新春檔NO騷

過去巨星引以為榮 今時今日異常冷清 政府催谷盛事救經濟，不少政界及業界人士早前不停建議在港推展演唱會經濟，除了倚賴明年啟用的啟德體育園外，其他場館亦要提升設施，但有議員指曾經炙手可熱的紅館，在今年第4季至明年第一季的半年內，演唱會的場數太少，竟然農曆新年的傳統檔期也沒有演唱會，質疑香港的演唱會經濟是否配套不足，令主辦商「計唔掂數」而改在其他地方開騷，他會要求當局交代。

傳國際天后嫌場館太細 實際上，早前美國樂壇天后Taylor Swift舉行世界巡迴演唱會，亞洲區或考慮香港，但最終選中新加坡，當時外界狂轟港府爭取國際巨星開騷不力，港府高層不斷解釋因商業性質，商業機構有其本身的考慮，後來亦傳出其中一個理由是香港場館太細。啟德體育園啟用在即，亦已舉行多次試賽，但外界認為不能單靠體育園，其他舊場館亦要升級，讓外地機構有更多選擇，把盛事帶來香港。

議員何敬康昨在社交平台貼文，指紅館是香港最具代表性的演出場地，而香港亦曾是亞洲巨星搖籃，演唱會之都，無數本地、亞洲和國際頂級歌手以踏足紅館為榮。但今時今日卻異常冷清。

前日、即上周六應是聖誕節前其中一個最繁華的周末，他指紅館卻「人影都冇隻」，天氣寒冷北風呼呼下氣氛帶點肅殺，遙望對面的殯儀館區域，孤零零的演唱會戶外廣告加上幾家「大酒店」招牌，形容有點近期的電影《破‧地獄》的感覺。

有歌手即將在紅館舉行10多日演唱會的跨年騷，他指在這個曾經的演唱會之都，整個2024年第4季至2025年第一季的半年內，竟然只有數名歌手大約14場演唱會，他反問是不是冷淡得有點可憐？竟然連農曆新年傳統熱門檔期都沒有演出。

寧丟空拒普通歌手申請 他指很多歌手曾向媒體反映，他本人亦聽一些歌手親口說過，紅館的檔期是非常難攞的，紅館也會經常否決部分被認為「不賣座」歌手的申請。他感到難以理解，為何紅館寧願空蕩蕩都不接受申請，寧願見到鄰近的大灣區城市如澳深廣珠，或亞太區其他都市每個周末都有大量來自香港的歌手開騷，而帶來甚大經濟效益。

他又質疑香港推動演唱會經濟是否配套不足，令主辦商「計唔掂數」而改在其他地方開騷，他會要求文化體育及旅遊局和康樂及文化事務署解釋和說明。